เกาหลีใต้คาดจำนวนประชากรจะลดเหลือ 36 ล้านคน ภายในปี 2615

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันนี้ (4 เม.ย.) ว่า กระทรวงข้อมูลและสถิติของเกาหลีใต้ คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรทั้งหมดของเกาหลีใต้จะลดลงร้อยละ 29.9 จาก 51.68 ล้านคน เมื่อปี 2568 เหลือที่ 36.22 ล้านคน ในปี 2615 ท่ามกลางจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดต่ำเรื้อรัง
ขณะที่รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนผ่านสู่ "ครัวเรือนคนเดียว" อย่างรวดเร็ว แซงหน้าครอบครัวขยายแบบเดิม สวนทางอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่ากลุ่มโออีซีดี
ขณะที่รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนผ่านสู่ "ครัวเรือนคนเดียว" อย่างรวดเร็ว แซงหน้าครอบครัวขยายแบบเดิม สวนทางอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่ากลุ่มโออีซีดี