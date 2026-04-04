กนอ.จัดงาน GRC Day 2026 หวังยกระดับดูแลกิจการ-บริหารความเสี่ยง-กฎระเบียบ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน GRC Day 2026 ภายใต้แนวคิด ‘GRC for Growing Together’ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมีความไม่แน่นอน องค์กรจำเป็นต้องมองเห็นความเสี่ยงให้เร็วและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส โดย กนอ. ได้นำค่านิยม ‘เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน บนฐานความยั่งยืน’ มาต่อยอดเป็นวัฒนธรรมความเสี่ยง ที่เน้นการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การทำงานร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาล และการดำเนินงานที่มีมาตรฐานควบคุมได้จริง พร้อมย้ำว่าหลัก GRC จะเกิดผลได้ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทุกระดับ
