ป.ป.ส.ร่วมจีนทลาย รง.เอโทมิเดตย่านสมุทรปราการ ยึดสารเคมีกว่า 11 ตันไว้ทำบุหรี่ไฟฟ้า

วันนี้ (4 เม.ย.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผอ.สำนักปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าตรวจค้นโรงงานเครือข่ายชาวจีนลักลอบผลิตเอโทมิเดต ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งสามารถจับกุมนายหวง (สงวนนามสกุล) ชาวจีน 1 ราย พร้อมตรวจยึด เอโทมิเดตแบบน้ำ 42 ลิตร และแบบเกล็ด 1 กก. สารเคมีตั้งต้นผลิตเอโทมิเดต 140 ขวด, เอทานอล (Ethanol), กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid), โทลูอีนซัลโฟนิคแอซิด (p-Toluenesulfonic acid), กลีเซอรีน (Glycerin) และสารเคมีชนิดอื่น รวมประมาณ 11.9 ตัน
การจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายกลุ่มผู้ลักลอบผลิตสารเอโทมิเดต ซึ่งนำมาผสมกับบุหรี่ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อต้นปี 2569 พบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวจีนในพื้นที่ภาคกลาง มีการสั่งซื้อสารเคมีจำนวนมาก เช่าโรงงานในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และพบการเปิดบริษัทบังหน้า สำนักปราบปรามยาเสพติดจึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (NNCC) เพื่อพิสูจน์ทราบ และพบว่าเครือข่ายชาวจีนดังกล่าว มีประวัติเกี่ยวข้องกับการลักลอบจำหน่ายเอโทมิเดตใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม ซึ่งสำนักปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (NNCC) จึงทำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันเรื่อยมา กระทั่งต้นเดือน เม.ย. 69 ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายศาลเข้าตรวจค้นดังกล่าว จากนั้น ทางการจีนสามารถจับกุมนายเลี่ยง (สงวนนามสกุล) ผู้ร่วมขบวนการได้อีก 1 ราย ที่ประเทศจีน จากนั้นตรวจค้นโรงงานผลิตเอโทมิเดตในประเทศจีน 1 แห่ง และจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 38 ราย พร้อมเอโทมิเดตจำนวนมาก ต่อมาทางการจีนขยายผลประสานเจ้าหน้าที่ประเทศเวียดนามเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตเอโทมิเดตอีก 1 แห่ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมเอโทมิเดต 1.8 กก. รวมปฏิบัติการความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม และไทย ทั้งนี้ ภายในวันเดียวกันสามารถจับกุมเครือข่ายเอโทมิเดตข้ามชาติ ทลายโรงงาน 3 แห่ง ตรวจยึดสารเอโทมิเดตชนิดผง 6 กก. เอโทมิเดตชนิดเหลว 65 กก. และสารเคมีจำนวนมาก
