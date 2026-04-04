เรือตุรกีลำที่ 2 ผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำเร็จ หลังติดค้างนานเป็นเดือน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงอังการา ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ว่า รัฐมนตรีคมนาคมของตุรกีกล่าวว่า เรือที่ติดธงตุรกีลำที่สอง ได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกอิหร่านปิดกั้น นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง จนทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น
ทั้งนี้ มีเรือ 15 ลำของบริษัทตุรกี รอแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ได้เปิดฉากโจมตีอิหร่าน
