ม.เกษตรศาสตร์ เตรียมจัดเสวนา "กระทรวงการกีฬา : โจทย์ที่ท้าทาย" 8 เม.ย.นี้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อกระทรวงการกีฬา : โจทย์ที่ท้าทาย ในวันพุธที่ 8 เมษายนนี้ เวลา 09.30-12.00 น. ที่ห้อง Auditorium 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดเวทีถกประเด็นสำคัญของวงการกีฬาไทย ท่ามกลางกระแสข้อเสนอ “แยกการกีฬาออกจากการท่องเที่ยว” สู่การจัดตั้งกระทรวงใหม่ในอนาคต นับเป็นอีกหมุดหมายสำคัญในการกำหนดทิศทางกีฬาไทยยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต กรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย Olympic Council of Asia (OCA) ผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมถ่ายทอดมุมมองระดับนานาชาติ พร้อมด้วยบุคคลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วนของวงการกีฬาไทย
สำหรับผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ม.ล.ปาณศาล หัสบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ, รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย, ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกีฬา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.เกษตรศาสตร์ และ ดร.พิเชษฐ์ พูลทิพิยานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
