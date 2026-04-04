แผ่นดินไหว 5.8 ริกเตอร์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถาน ดับ 8 ราย

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน วันนี้ (4 เม.ย.) ว่า สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส) รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ริกเตอร์ เมื่อเวลา 20.42 น. วานนี้ หรือประมาณ 23.12 น. ของวันที่ 3 เมษายน ตามเวลาประเทศไทย โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก 186 กิโลเมตร ในจังหวัดบาดักห์ชาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ในหลายพื้นที่ของประเทศ รวมถึงในกรุงคาบูล และบางพื้นที่ของปากีสถาน
นายชาราฟัต ซามาน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอัฟกานิสถาน ระบุว่า สมาชิก 8 คนจากครอบครัวเดียวกัน ได้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กอสฟานด์ ดารา ของกรุงคาบูล ขณะที่เด็กอายุประมาณ 2 ขวบ เป็นผู้รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เพียงคนเดียว แม้จะได้รับบาดเจ็บจากแรงสั่นสะเทือน
