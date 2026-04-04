อบจ.สมุทรสาคร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ รักษาอัตลักษณ์ชาวหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักห้า และลูกหลานชาวไทยทรงดำ (หนองสองห้อง) จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย นายนรินทร์ เสวี สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ในฐานะประธานดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ,พระครูสาครสุตาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง,นางสาวภารดี เผือกโสภา นายอำเภอบ้านแพ้ว, นายพงศธร ลิมปนเวทย์สกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า,ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,ประชาชน, ผู้มีเกียรติ และ พี่น้องชาวไทยทรงดำ จากหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย ที่มาร่วมงานในปีนี้กันเป็นจำนวนมาก
งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ของตำบลหนองสองห้อง จังหวัดสมุทรสาคร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง งานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้นเพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำขึ้น ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี และยังนับเป็นการจัดงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อีกด้วย
