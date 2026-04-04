พรพิวัฒน์ยานยนต์จัดกิจกรรม "พรพิวัฒน์ใจป๋า" เติมน้ำมันเต็มถังให้ลิตรละ 1 บ.

วันนี้ (4 เม.ย.) บริษัท พรพิวัฒน์ยายนต์ ขอนแก่น สาขาน้ำพอง (หนองกุง) เทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม พรพิวัฒน์ใจป๋า เติมน้ำมันเต็มถังให้ลิตรละ 1 บาท สำหรับลูกค้าพรพิวัฒน์ ส่วนลูกค้าทั่วไป 1 ลิตรต่อคัน ซึ่งมีประชาชนขับขี่รถจักรยานยนต์หลากหลายยี่ห้อกว่า 100 คัน มารับบัตรคิวเพื่อเข้าแถวรอเติมน้ำมัน
นายวันชัย เหล่าศรีชัย ผู้จัดการเขต บริษัท พรพิวัฒน์ยานยนต์ ขอนแก่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทพรพิวัฒน์ยานยนต์ สาขา หนองกุง อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ได้จัดกิจกรรม “พรพิวัฒน์ใจป๋า” เติมน้ำมันเต็มถังให้ลิตรละ 1 บาท ในช่วงน้ำมันแพง เป็นกิจกรรมสมนาคุณลูกค้า โดยจัดให้ลูกค้าได้เติมน้ำมันลิตรละ 1 บาท โดยจากแนวความคิดที่ได้ยินจากลูกค้าบ่นว่า หาตังส์ส่งงวดรถก็ลำบากแล้ว ไหนน้ำมันจะแพงอีก เลยหาทางที่จะช่วยลูกค้าอย่างไรดี อีกอย่างในช่วงนี้เป็นวิกฤตพอดี เลยอยากตอบแทนลูกค้าโดยการเติมน้ำมันให้ลิตร ละ 1 บาท โดยสามารถเติมได้เต็มถัง
