รบ.เตรียมเดินหน้า "คนละครึ่งพลัส" เฟส 2 คาดเริ่มเปิดลงทะเบียน เม.ย.นี้

รัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการ คนละครึ่งพลัส 2569 เฟสที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2569 หลังจากโครงการ คนละครึ่งพลัส ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมานั้น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ท่ามกลางสงครามตะวันออกกลาง จนทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานพุ่งสูง
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติกรอบวงเงินและรายละเอียดในเฟสถัดไป ซึ่งคาดการณ์ว่า จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน และยืนยันตัวตนได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ และเริ่มใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2569
