สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง ยันการดำเนินงานคลังน้ำมันอยู่ในเกณฑ์-มาตรฐานกำหนด

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นการกักตุน และการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนนั้น
บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC และเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ชื่อ คาลเท็กซ์ ในประเทศไทย ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงและเป็นผู้ดำเนินการคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการบริหารจัดการปริมาณน้ำมันคลังน้ำมัน รวมถึงการขนส่งน้ำมันทางทะเล ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยยึดมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพ และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
ช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน โดยกระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใส ผลการตรวจสอบยืนยันว่าการดำเนินงานคลังน้ำมันของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ข้อมูลด้านปริมาณการรับ–จ่ายและปริมาณคงคลังมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล และไม่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบหรือการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
บริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความกังวลของภาคประชาชนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
