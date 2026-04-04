ข่าวปลอม อย่าแชร์! 6 กลุ่มสินค้า เตรียมปรับขึ้นราคาหลังสงกรานต์นั้น ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรมการค้าภายใน จะมีการปรับขึ้นราคา 6 กลุ่มสินค้า หลังสงกรานต์ 2569 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการค้าภายใน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
จากที่มีการส่งต่อข้อมูลถึงการขอปรับขึ้นราคาสินค้า 6 กลุ่มหลังเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ 1. เครื่องดื่ม นม 2. น้ำมันพืช 3. วัสดุก่อสร้าง 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. สีทาบ้าน เคมีภัณฑ์ 6. กระดาษชำระ ผงซักฟอก นั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันแล้วว่า ยังไม่มีการอนุญาตให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าวปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ได้มีการออกมาตรการควบคุมสินค้า 8 รายการ โดยในจำนวนนี้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ กระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอกและน้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย สบู่ก้อนและสบู่เหลว จากเดิมที่ผู้ประกอบการสามารถแจ้งราคาสินค้าได้เลย ปัจจุบันต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถปรับราคาและจำหน่ายได้
