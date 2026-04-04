"นิกร" เตรียมตัวเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ภท. หลัง "ซาบีดา" ลาออกเพื่อนั่งเก้าอี้ รมว.วธ.

นายนิกร จำนง ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เมื่อวานนี้ (3 เม.ย.) รับทราบข่าวดีจะได้เป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย หลัง น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 5 ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เนื่องจากต้องการเตรียมพร้อมเข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยพลัน เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ สส. ของรัฐมนตรี ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ทั้งนี้ น.ส.ซาบีดา ได้โทรศัพท์แจ้งตนให้ทราบด้วย ซึ่งต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ น.ส.ซาบีดา ได้โทรศัพท์แจ้งตนให้ทราบด้วย ซึ่งต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง