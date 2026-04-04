สหรัฐฯ เผยเศรษฐกิจ มี.ค.69 แข็งแกร่งเกินคาด อัตราว่างงานลดลง 0.1%

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ว่า กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งเกินคาด โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 178,000 ตำแหน่ง หลังจากลดลง 133,000 ตำแหน่ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่อัตราการว่างงานลดลง 0.1 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 4.3 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลดังกล่าว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการไว้มาก โดยการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ของดาวโจนส์ นิวส์ไวร์ส และเดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล คาดการณ์ไว้ว่า จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 59,000 ตำแหน่ง
