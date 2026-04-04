เปิดงานวันแรก! เทศกาลข้าวโพดหวา-อาหารอร่อยที่ท่าแพ หวังยกระดับท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บรรยากาศการเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและอาหารอร่อยอำเภอท่าแพ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ในวันแรก วันนี้ (4 พ.ย.) เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมี นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทัพหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น เช่น นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล, นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล, ททท. สำนักงานสตูล, นายอำเภอท่าแพ และ นายก อบต. ท่าแพ หัวใจสำคัญที่ท่านรองผู้ว่าฯ และคณะผู้บริหารมุ่งเน้น คือการประกาศศักดาข้าวโพดหวานคลองสองน้ำ จากคลองบาราเกตุ ซึ่งเป็นจุดบรรจบของน้ำจืดและน้ำเค็ม ทำให้ดินและน้ำมีแร่ธาตุเฉพาะตัว ส่งผลให้ข้าวโพดที่นี่มีรสชาติหวานฉ่ำ กรอบ และกลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์ที่หาทานได้ยากจากที่อื่นในประเทศไทย
ด้าน นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ระบุว่า การแข่งขันกินข้าวโพดและการนำเสนออัตลักษณ์คลองสองน้ำ เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 3 - 5 เมษายน 2569 นี้เท่านั้น
