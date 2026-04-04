เศรษฐีลำพูนเริ่มหันมาใช้ "ม้า" แทนรถยนต์ หลังราคาน้ำมันมีแนวโน้มแพงต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศที่แพงขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตนั้น ชาวบ้านใน อ.ลี้ จ.ลำพูน หลายรายที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี เริ่มไปใช้ม้าในการเดินทางแทนรถยนต์ เพราะน้ำมันมีราคาแพงและมีแนวโน้มจะแพงต่อเนื่อง โดยติดต่อไปยัง อภิวัฒน์ฟาร์มม้าขาว ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ม้าขาว เพื่อขอซื้อม้ามาใช้งานในสวนในไร่ และในเดินทางกัน
สำหรับฟาร์มดังกล่าว เป็นสถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์ในสภาพร่มรื่น ทั้งฟาร์มมีแต่ม้าขาวเท่านั้น มีพื้นที่ล้อมรั้วให้ม้าได้วิ่ง มีพื้นที่เปิดโล่งให้ม้าได้อยู่ร่วมกัน พื้นที่ทั้งหมดถูกจัดสรรอย่างเป็นระบบ แยกสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยสำหรับม้าออกจากกันอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ม้าในฟาร์มมีหลายราคา ตามขนาด อายุ ความสวยงาม ตั้งแต่ราคา 100,000 บาท ไปถึงจนถึง 700,000 บาทต่อตัว
