"หมอวรงค์" สอน "ปิยบุตร" ก่อนตรวจสอบคนอื่น ตัวเองต้องโปร่งใสก่อน ไม่ใช่ยังโกง ปชช.อยู่

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณี นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กให้ตรวจสอบงบประมาณ ศาล องค์กรอิสระ กองทัพ เพราะมาจากเงินภาษีของประชาชน เหมือนกัน โดยระบุว่า ถึงนายปิยบุตร ตามที่นายปิยบุตรเรียกร้องให้ สส.ไทยภักดี ตรวจสอบงบสถาบันฯ ศาล องค์กรอิสระ และกองทัพบ้าง เอาให้ได้สักเสี้ยวเดียวของการตรวจสอบงบอาหาร บำนาญ และผู้ช่วย สส. โดยอ้างว่ามาจากภาษีประชาชนเหมือนกัน
ทั้งนี้ อยากจะบอกนายปิยบุตรว่า คุณรู้ไหมว่าการตรวจสอบที่มีคุณค่าที่สุด คือการตรวจสอบตัวเองให้สะอาดเสียก่อน ก่อนที่จะไปตรวจสอบคนอื่น การที่ผมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของ สส. และ สว. ผมเชื่อว่าจะทำให้ สส. และ สว. สะอาด โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากประชาชน พรรคการเมืองจะเข้มแข็ง และเมื่อไปตรวจสอบองค์กรอื่นจะได้รับความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เอาแต่ตรวจสอบคนอื่น แต่พวกเรายังโกงประชาชนอยู่เลย
