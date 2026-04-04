พยัคฆ์ไพรนำกำลังตรวจสอบวัดของพระสิ้นคิด พบก่อสร้างเกินกว่าพื้นที่ได้รับอนุญาต

นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) พร้อมด้วย นายปรัตถกร คางคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.11 (ห้วยยอดมน-ช่องเม็ก) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ CIB, สวนป่าช่องเม็ก, สวนป่าพิบูลมังสาหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ อำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นำกำลังกว่า 100 นาย เข้าตรวจสอบ พุทธอุทยานที่พักสงฆ์ วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ หรือ วัดของพระสิ้นคิด (หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม) ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เมื่อวานนี้ (3 เม.ย.) หลังกรมป่าไม้ ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ทำการปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ จำนวนมาก และรุกล้ำเข้าไปในป่า เกินจากเนื้อที่ ที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ซึ่งวัดของพระสิ้นคิด ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการตั้งที่พักสงฆ์ ในจำนวน 15 ไร่ เมื่อปี 2566 ต่อมาในปี 2568 พระสิ้นคิด ได้ขอเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยานของกรมป่าไม้ และได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวนฯ เพิ่มอีก จำนวน 484 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา รวมเป็น 494 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา แต่มีการร้องเรียนว่า พระสิ้นคิด ได้ปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากกว่าพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาต
จากการตรวจสอบทั้งหมดนั้น เบื้องต้นพบว่า มีการสร้างสิ่งก่อสร้างมากกว่าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจริง แต่ยังไม่สามารถระบุชัดเจนว่า มีการรุกล้ำไปกี่ไร่ มีการสร้างสิ่งก่อสร้างเกินพื้นที่ไปกี่หลัง มีการสร้างอาคาร ที่เกินความจำเป็นที่ขัดต่อระเบียบการเป็นพุทธอุทยาน หรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่น่าจะใช้เวลาอีก 1 วัน ในการรวบรวมสรุปผลการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินการบันทึกการจับกุม และส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจะใช้ช่องทาง ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผ่านทางตำรวจ CIB โดยจะไม่ดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่
