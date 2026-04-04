"อดิศร" สส.เพื่อไทยจวกหนู รวยไม่ไหวแล้วคือใคร ปมน้ำมันหายมีขบวนการกักตุนชัด

วันนี้ (4 เม.ย.) นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ใครรวย ไม่ไหวแล้ว หนู มีหลักฐาน ตรองดู แล้วมองเห็น หย่อนยาน ควบคุม ลำเค็ญ ราษฎร ตายทั้งเป็น เซ่นกำไร
นอกจากนี้ ยังระบุว่า แถลงชัดเจนน้ำมันหายไป 57 ล้านลิตร ฟันกำไรสบาย จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เรื่องนี้แสดงให้เห็นมีขบวนการกักตุนน้ำมัน แล้วพอราคาขึ้นก็เอาออกมาขาย แถลงนโยบายจะโดนสภาฯ ตรวจสอบอย่างหนัก รวยไม่ไหวแล้ว มันคือใคร
