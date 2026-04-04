รฟท.จัดประชุมย่อยรับฟังการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ก่อนสรุปผล ส.ค.นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็น งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ให้ครอบคลุมในระดับชุมชนหมู่บ้านตามแนวเส้นทาง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 13 อำเภอ 51 ตำบล จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 ก่อนจัดการประชุมสรุปผลการศึกษา (สัมมนาใหญ่ ครั้งที่ 2) ประมาณเดือนสิงหาคม 2569
การประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าว รฟท.นำเสนอข้อมูลโครงการฯ อย่างละเอียด โดยเฉพาะรูปแบบและขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการฯ
สำหรับจากการจัดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ประชาชนต่างเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว โดยมองว่า ที่ผ่านมาเหมือนถูกตัดออกจากระบบการพัฒนา จึงต้องการให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด และให้พิจารณาเปิดเดินรถในรูปแบบเชิงท่องเที่ยวด้วย
