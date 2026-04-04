ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ คงที่ ทองรูปพรรณขายออก 73,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 04 เมษายน 2569 เวลา 09:00 (ครั้งที่ 1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 72,000.00 บาท ขายออก 72,200.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5%ฐานภาษี 70,554.64 บาท ขายออก 73,000.00 บาท