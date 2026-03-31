พณ.เดินหน้าโครงการดูดซับข้าวนาปรังช่วยเหลือชาวนา เริ่ม 1 เม.ย.

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โพสต์ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุนการผลิต โดยให้เตรียมมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรังทั้งด้านต้นทุนและการตลาด โดยเตรียมดำเนินการ ดังนี้
1) โครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2569 จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายนนี้ นำร่องใน 5 จังหวัด แหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร และสุโขทัย โดยตั้งเป้ารองรับผลผลิต 1 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะมีการเปิดจุดรับซื้อผ่านโรงสีและสหกรณ์การเกษตรในราคาที่สูงกว่าตลาด 300 บาทต่อตัน
2) ตลาดนัดข้าวเปลือก จะจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคมในหลายจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและลดภาระค่าขนส่งให้เกษตรกร โดยจะมีราคารับซื้อสูงกว่าตลาดทั่วไปเฉลี่ย 200 – 400 บาทต่อตัน พร้อมกำชับสำนักงานชั่งตวงวัดให้ดูแลความโปร่งใสในการซื้อขายอย่างเข้มงวด