"กรณ์"ถาม รบ.ค่าการกลั่นน้ำมันลิตรละ 17 บาท ยังไม่ใช่กำไรเกินควรอีกหรือ?

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ค่าการกลั่นพุ่งเป็น 17 บาท/ลิตร
ในวันที่มีการขึ้นราคานํ้ามันอีก 1.80 บาท ผมเห็นตัวเลขค่าการกลั่นเฉลี่ยเดือนมีนาคม ณ วันที่ 30 มี.ค.กระโดดขึ้นมาเป็น 6.99 จาก 6.46 บาท/ลิตร เทียบกับสามวันก่อนหน้า (27 มี.ค.)
ลองกดเครื่องคิดเลขดู จะพบว่า นั่นหมายความว่าค่าการกลั่นเมื่อวานนี้ (30 มี.ค.) สูงถึง 17.06 บาทต่อลิตร!!
ส่วนวันนี้ วันที่ 31 มี.ค.ค่าการกลั่นเฉลี่ยทั้งเดือนมีนาคมกระโดดขึ้นเป็น 7.23 บาทต่อลิตร ซึ่งหมายความว่าค่าการกลั่นในวันที่ 31 นั้นสูงถึง 12.03 บาทต่อลิตร
ที่ค่าการกลั่นสูงขึ้นมาก ก็เพราะแม้ราคานํ้ามันดิบจะเพิ่มขึ้นจริง แต่ราคานํ้ามันสำเร็จรูปของสิงคโปร์ที่เราใช้อ้างอิงมีการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ามาก ส่วนต่างก็คือ ‘ค่าการกลั่น‘ ที่ใช้ในการกำหนดราคาขายให้เรานั่นเอง
ช่วงนี้มีทางโรงกลั่นออกมาชี้แจงว่า ค่าการกลั่นไม่ได้ร่วม crude premium ที่ช่วงนี้บางวันแพงมากถึง 4-6 บาทต่อลิตร ตรงนี้ผมเข้าใจ แต่แม้หักตรงนี้ออกไป ก็จะยังเห็นว่าค่าการกลั่นอยู่ในระดับที่สูงมาก
และนี่คือคำถามที่ผมมีต่อรัฐบาลมาตลอด ในขณะที่ค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 2 บาทก่อนวิกฤติ
ค่าการกลั่นลิตรละ 17 บาท มันยังไม่ใช่ ‘กำไรเกินควร’ อีกหรือครับ!!?