ปชป.แถลงห่วงใยชาวเหนือเผชิญวิกฤตฝุ่นพิษ พร้อมเสนอ 2 แนวทางแก้ปัญหา

แถลงการณ์พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ ขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังเผชิญกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 และปัญหาไฟป่าอย่างหนักในขณะนี้ เราเห็นว่า "อากาศสะอาด" เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรได้รับ ดังนั้นรัฐบาลต้องตระหนักและลงมือแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยเร่งด่วน เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน
1. ปกป้อง "สุขภาพ" คือภารกิจเร่งด่วน
ในระยะเฉพาะหน้า เรื่องที่น่ากังวลที่สุด คือ ผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็กเล็กที่มีอาการเลือดกำเดาไหล ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว พรรคประชาธิปัตย์จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับการดูแลสุขภาพเชิงรุก เพราะนี่คือ "ภัยเงียบ" ที่ส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว ทั้งเรื่องภูมิคุ้มกัน และความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งปอดหรือโรคหัวใจ เราต้องร่วมกันป้องกันก่อนที่ค่าใช้จ่ายสาธารณสุขของประเทศจะแบกรับไม่ไหว
2. พยุง "เศรษฐกิจ" เติมพลังให้การท่องเที่ยว
ท่ามกลางความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ภาคเหนือคือกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูประเทศ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง แต่ปัจจุบันพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากยุโรปและจีน เริ่มยกเลิกการจองที่พักในเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงไปกว่า 50% รัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น ดับไฟป่าให้เบ็ดเสร็จ เพื่อให้หน้าต่างแห่งโอกาสนี้กลับมาเปิดกว้าง และสร้างรายได้ให้พี่น้องชาวเหนืออีกครั้ง
พรรคประชาธิปัตย์ขอเรียกร้องให้รัฐบาลต้องมีท่าทีที่จริงจังต่อปัญหาวิกฤตอากาศที่ภาคเหนือครั้งนี้ ด้วยการกำหนดมาตรการเชิงรุกทั้งประกาศภัยพิบัติ มีคณะทำงานเฉพาะกิจ เพิ่มกำลังคน เครื่องมือ งบประมาณ ทุ่มเทแก้ปัญหาทันที ไม่ต้องรอเวลา
เพราะเราเชื่อว่าหากเราผนึกกำลังกันด้วยความเข้าใจและจริงจัง เราจะสามารถเปลี่ยนม่านหมอกควันให้กลับมาเป็นท้องฟ้าที่สดใส เพื่อรอยยิ้มและสุขภาพที่แข็งแรงของพี่น้องชาวไทยทุกคน
พรรคประชาธิปัตย์
31 มีนาคม 2569