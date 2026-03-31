ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ 10-19 เม.ย. ตามนโยบาย Smart Travel Songkran

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ระบุว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2569 รวม 10 วัน ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569” โดยตั้งเป้าหมาย ลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ บนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5%
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกันให้บริการฟรีแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประกอบด้วย
1. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ของ กทพ. รวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เวลา 00.01 น.-16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. และทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เวลา 00.01 น.-15 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. รวม 3 วัน
2. ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทางของกรมทางหลวง (ทล.) ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-เมืองพัทยา) มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน) และมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี)
นอกจากนี้ ยังเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ตลอดเส้นทาง จากบางปะอิน-นครราชสีมา โดยช่วงบางปะอิน-ปากช่อง จะให้ใช้เป็นขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2569 และเป็นขาเข้ากรุ่งเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2569 และช่วงปากช่อง-นครราชสีมา สามารถใช้ได้ทั้งขาออกและขาเข้า และเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 จากแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร