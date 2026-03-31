นายกฯ มอบนโยบายเร่งด่วนยกระดับป้องกันทุจริต ชี้ทุกหน่วยราชการต้องโปร่งใส-ตรวจสอบได้

วันนี้ (31 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเชิงรุก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
นายอนุทิน ระบุว่า ผลการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของไทยอยู่ในระดับที่น่ากังวล ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งยกระดับระบบการป้องกันการทุจริตให้รัดกุม มีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มข้นและเห็นผลจริง เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานรัฐ เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า การยกระดับคะแนน CPI ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงโดยเร็ว
