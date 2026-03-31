ราคาทองคำครั้งที่ 21 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.28 น. ครั้งที่ 21 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,478.28 บาท