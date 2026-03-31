มติ ป.ป.ช.เห็นชอบยื่นศาลฎีกา ฟ้องอดีต 44 สส.ก้าวไกล ร่วมแก้ ม.112

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา กรณี 44 สส. อดีตพรรคก้าวไกล ในข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากนี้จะเป็นขั้นตอนทางธุรการจัดเตรียมเอกสารพร้อมคำร้อง เพื่อยื่นต่อศาลฎีกา โดยจะต้องประสานงานกับศาลว่ามีความพร้อมเมื่อใด เนื่องจากเอกสารประกอบคำร้องมีจำนวน 56 ชุด อีกทั้งต้องมีการสำเนาเอกสารให้กับคู่ความด้วย ยืนยันจะดำเนินการโดยเร็ว
ส่วน 10 สส. ที่อยู่ในรายชื่อ 44 สส. และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในนามพรรคประชาชน จะต้องมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ป ป.ช. ก้าวล่วงไม่ได้ แต่ได้จัดทำคำร้องหรือคำขอของสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องเสนอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยอยู่แล้ว