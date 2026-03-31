สหรัฐฯ หย่อน "บังเกอร์ บัสเตอร์" ถล่มคลังอาวุธอิหร่าน

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานในช่วงค่ำวันจันทร์ (30 มี.ค.) โดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า สหรัฐอเมริกาได้เปิดปฏิบัติการโจมตีคลังอาวุธขนาดใหญ่ในเมืองอิสฟาฮานของอิหร่าน โดยใช้ระเบิดเจาะทะลวงใต้ดิน หรือ "บังเกอร์ บัสเตอร์" ขนาด 2,000 ปอนด์จำนวนหลายลูก
ในคืนวันเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้โพสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์ม Truth Social แสดงภาพการระเบิดต่อเนื่องสว่างจ้าท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืน ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์โจมตีดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านมากกว่า 10,000 จุด ในช่วง 1 เดือน นับตั้งแต่สงครามอุบัติขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านกว่า 3,000 จุด