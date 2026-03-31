"วิสุทธิ์" จี้ รบ.ยกวิกฤตพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ แนะฝ่ายค้าน-รบ.ระดมสมองเร่งแก้ปัญหา

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับราคาสูงขึ้น แม้จะมีราคาแพง แต่ผลที่ออกมาน้ำมันหายากมาก บางพื้นที่ไม่มีน้ำมัน หรือมีก็จำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้น้ำมันยังคงเป็นปัจจัยสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบัน หากไม่มีน้ำมันจะกระทบกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรง บางพื้นที่เกษตรกรไม่มีน้ำมันเติมรถไถหรือเครื่องสูบน้ำที่จะสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจัดหาน้ำมันให้เพียงพอความต้องการของประชาชน เมื่อรัฐยืนยันว่าน้ำมันไม่ขาดแคลน แต่ทำไมหาซื้อไม่ได้
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า เวลานี้เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องปล่อยให้ผลผลิตในสวนในไร่ทิ้งคาต้น เพราะไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ถึงเก็บได้ก็ไม่มีรถขนนำไปขาย ที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวแล้วแต่รถขนผลผลิตไปส่งตลาด ไม่มีน้ำมันขับหาน้ำมันข้ามจังหวัดก็หาไม่ได้ ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรกองไว้ในสวน เพราะไม่มีรถขนส่งมารับไปจำหน่ายต่อ
นอกจากนี้ นาข้าวในพื้นที่ภาคเหนือที่เกษตรกรต้องยืนมองดูต้นข้าวยืนต้นตาย บางพื้นที่ข้าวออกรวงเก็บเกี่ยวแล้วแต่ไม่มีรถรับข้าวไปโรงสี รวมทั้งโรงสีบางพื้นที่ไม่รับสีข้าว เกษตรกรไร้ทางเลือกทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรมาก
นายวิสุทธิ์ ย้ำว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ต้องยกวิกฤตพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ จำเป็นต้องยกระดับมาตรการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาให้ประชาชน อย่าชะล่าใจ เพราะวิกฤตยังไม่หยุดแค่นี้
ดังนั้น สส.ทั้ง 500 คนในสภาฯ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต้องออกไปช่วยเหลือประชาชน อย่ามองว่าต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้น การระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาเชื่อว่าจะสามารถหาทางออกได้ แม้ในวิกฤตหากร่วมมือกันก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน