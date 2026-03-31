เปิดปฏิบัติการ "ตัดบัตรกรุงเก่า" รวบ 6 ผู้ต้องหาทุจริตออกบัตรประจำตัวให้ต่างด้าว

นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง สอบสวนกลาง และ DSI เปิดปฏิบัติการ "ตัดบัตรกรุงเก่า" นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าจับกุม 6 ผู้ต้องหาทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ว่าการ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรฯ ลูกจ้าง ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ เจ้าบ้าน 3 คน และนายหน้าอีก 1 คน รวมเป็น 6 คน ในความผิด มาตรา 157 และผิดตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50
คดีนี้ ปปท. เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียน การทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ มีนายหน้านำพาบุคคลต่างด้าวย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เป็นจำนวนมากผิดปกติ จึงประสานกรมการปกครองตรวจสอบ พบว่าฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย ได้ ออกบัตรประจำตัวบุคคล ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้บุคคลต่างด้าวจริง ส่วนมากเป็นเด็ก/เยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2568 มีการแจ้งย้ายบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเขามาในทะเบียนบ้าน 3 หลัง มีนายหน้าเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ห้องทะเบียนของที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย เพื่อพาบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการดังกล่าว
พบพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิด คือ แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านเป็นเท็จ โดยยื่นคำร้องขอย้ายชื่อคนต่างด้าว เข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่ อ.วังน้อย เป็นจำนวนมาก ใช้บ้านเป้าหมายเพียง 3 หลัง ซึ่งไม่ได้มาพักอาศัยอยู่จริง พบการจัดทำบัตรประจำตัวฯ หลังดำเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน แล้ว โดย ยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในทันที พบการแจ้งย้ายออก เมื่อได้รับบัตรแล้ว จะแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าว ออกจากทะเบียนบ้านทันที หรือ ในระยะเวลาไม่กี่วัน แสดงเจตนาเพื่อทำบัตรฯ เท่านั้น และให้ผลประโยชน์ตอบแทน เจ้าบ้านที่ยินยอมให้ใช้ทะเบียนบ้านจะได้รับการติดต่อจากปลัดอำเภอ หรือ ลูกจ้างของที่ว่าการ อ.วังน้อย ให้ไปลงลายมือชื่อในเอกสาร จะได้เงินค่าตอบแทน 1,000-3,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 ราย
ทั้งนี้ การรับแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน นายทะเบียนต้องตรวจสอบว่า ผู้ย้ายได้เข้ามาอาศัยอยู่จริงโดยมีเจตนาเปลี่ยนภูมิลำเนา รวมทั้งความสัมพันธ์ของผู้ย้ายกับเจ้าบ้านหรือผู้อยู่ในบ้าน หากแจ้งย้ายผู้เยาว์ต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่บิดามารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ด้วยหรือไม่
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายทะเบียนไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ อีกทั้งการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักทะเบียนที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ถ้าเป็นการขอมีบัตรเป็นครั้งแรก ต้องตรวจสอบหลักฐานที่บ่งบอกถึงรายการบุคคลของผู้ขอ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติ และเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายผู้ขอมีบัตร หากไม่มีหลักฐาน นายทะเบียนต้องสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือแทน 2 คน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายทะเบียนไม่ได้มีการสอบถ้อยคำพยานเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ขอมีบัตร ไม่พบเอกสารการสอบถ้อยคำ ทั้งในแฟ้มเก็บเอกสารและในฐานข้อมูลการทะเบียนแต่อย่างใด