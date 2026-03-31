ปปป.คุมตัว 4 จนท.กรมการปกครอง ลอบสวมบัตรประชาชน

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ควบคุมตัว 4 ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครอง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้ามายังอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังทั้งหมดถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาทุจริตสวมบัตรให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมานั้น สื่อมวลชนพยายามที่เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริง แต่ผู้ต้องหาทั้ง 4 นิ่งเฉย ไม่ตอบคำถามใดๆ ของผู้สื่อข่าว ก่อนถูกนำตัวขึ้นไปยัง บก.ปปป.
หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 4 อย่างละเอียด ซึ่ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จะแถลงข่าวคดีดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา