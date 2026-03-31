ทบ.แจงปมงบค่าเสบียงสนาม ย้ำเบิกจ่ายปฏิบัติตามระเบียบราชการเคร่งครัด

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าเสบียงสนามของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังนี้
1. ค่าเสบียงสนาม เป็นงบประมาณที่จัดสรรเพื่อจัดหาอาหารหรือสิ่งของเพิ่มเติมให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน โดยเบิกจ่ายในอัตรา 15 บาทต่อวันต่อคน ทั้งนี้ ตามระเบียบของทางราชการ กำหนดให้เป็นการจัดหาในรูปแบบของอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลภายใต้วงเงินดังกล่าว ไม่ใช่การจ่ายเป็นเงินสด
2. ฝ่ายปลัดบัญชี ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ให้แต่ละหน่วยงานในพื้นที่ครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันแต่ละหน่วยอยู่ระหว่างการทยอยเบิกรับงบประมาณ เพื่อไปดำเนินการจัดหาอาหารและสิ่งของตามระเบียบราชการที่กำหนด
โฆษกกองทัพบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา มีหน่วยต้องขึ้นปฏิบัติราชการสนามมากกว่าในอดีตจำนวนมาก จึงอาจทำให้บางหน่วยมีความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งบประมาณในส่วนนี้คลาดเคลื่อนไป นำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ โดยการไปจ่ายในลักษณะเป็นเงินสดตรงให้แก่กำลังพล แทนการนำงบประมาณที่ได้ไปจัดหาของในรูปแบบเสบียง จึงอาจเป็นสาเหตุให้กำลังพลในหน่วยอื่นๆ เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าไม่ได้รับสวัสดิการในส่วนนี้
อย่างไรก็ตาม กองทัพบกได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งการให้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับกำลังพลในสังกัด เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึงกัน