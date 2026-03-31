ทช.แนะนำ 4 เส้นทางเลี่ยงขาออกต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์ 69

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทยนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงได้คัดสรรสายทางเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2569 ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการจราจรหนาแน่นบนถนนสายหลัก
ทช. จึงขอแนะนำเส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางให้ถึงจุดหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดการเดินทาง พร้อมช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนสายหลักได้อีกด้วย โดยมีเส้นทางแนะนำ จำนวน 4 สายทาง ดังนี้
เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดอ่างทอง - จังหวัดสิงห์บุรี
- เส้นทางเลี่ยง ทล.32 เริ่มจาก ทล.32 กม.ที่ 52+550 (ทางเข้าวัดตาลเจ็ดช่อ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทางหลวงชนบทสาย อท.2034 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ถึงทางแยกวัดวัดไชโยวรวิหารบรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สห.4014 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.32 กม.ที่ 81+100 (ตลาดปากบาง) เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี
เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนพระรามที่ 2
- เส้นทางเลี่ยง ทล.35 (ถนนพระรามที่ 2) โดยเริ่มจาก ทล.4 (ถนนเพชรเกษม) ต่างระดับบางแค เดินทางต่อไประยะทาง 8 กิโลเมตร จนถึงแยกพุทธมณทลสาย 4 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.3651 (ถนนพุทธสาคร) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.2 กิโลเมตร จนถึง ทางแยกต่างระดับพุทธสาคร-กระทุ่มแบน เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.3091
ผ่าน อ.กระทุ่มแบน จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จะบรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สค.3011 เดินทางต่ออีกเป็นระยะทาง 8.6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย กม.ที่ 6+700 เข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย สค.3042 (ก่อนถึงสะพานคลองตาขำ) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 8.3 กิโลเมตร จะบรรจบกับ ทล.375 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนพระรามที่ 2 ต่อไป
เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนพหลโยธิน ช่วงรังสิต - หินกอง
- เริ่มจากรังสิต ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) ต่างระดับรังสิต เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.305 (รังสิต-นครนายก) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ผ่านด่านมอเตอร์เวย์คลอง 5 มา 600 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท
สาย ปท.3010 (ถนนเลียบคลอง 5) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบท
สาย ปท.5021 กม.ที่ 11+100 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร จะบรรจบกับทางหลวงชนบท
สาย ปท.3026 เลี้ยวซ้ายเดินทางต่อเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร วิ่งตรงผ่านหนองแคไปจนบรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สบ.4045 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร แล้วตรงไปจนบรรจบกับ ทล.33 กม.ที่ 76+800 แล้วเลี้ยวขวาเดินทางต่อเป็นระยะทาง 5.2 กิโลเมตร จนถึงทางเข้ามอเตอเวย์ M6 ด่านหินกอง เพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนพหลโยธิน ช่วงรังสิต - วงแหนวนบางปะอิน
- เริ่มจากรังสิต ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) ต่างระดับรังสิต เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.346 (รังสิต-ปทุมธานี) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย อย.5042 (ถนนเลียบคลองเปรมประชากร) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร จะบรรจบกับ ทล.347 เลี้ยวซ้ายเดินทางต่ออีก 800 เมตร จะบรรจบ ทล.9 (ถนนกาญจนาภิเษก) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 1.3 กิโลเมตร จะถึงทางเข้ามอเตอเวย์ M6 ด่านบางปะอิน 1 เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทช. ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและบรรเทาปริมาณการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ให้กับประชาชน พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงตามโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ทั้งนี้ หากต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146