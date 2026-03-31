ครึ่งวันเช้าทองปรับแล้ว 8 ครั้ง [+700] รูปพรรณขายออก 72,000 บาท

สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 700 บาท ล่าสุด (12.00 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 71,000 บาท ขายออกบาทละ 71,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 69,584.40 บาท ขายออกบาทละ 72,000 บาท