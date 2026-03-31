นายกฯ สั่งด่วน รมว.ทส.-ปลัด มท.คุมเข้มไฟป่าภาคเหนือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าว่า ตอนนี้ได้สั่งการให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปกำกับดูแลปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ 3-4 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของการเผา
เมื่อถามว่า จะต้องมีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ เนื่องจากมีควันลอยข้ามแดนมา นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องพูดคุยและหาความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการในส่วนที่เราควบคุมได้ ถ้าหากเราควบคุมในประเทศเราได้ ก็จะช่วยลดความรุนแรงได้ ซึ่งตนย้ำว่าจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหมือนกับปีที่แล้ว ตนก็ไม่อยากทำเหมือนจับปูใส่กระด้ง เพราะถ้าหากทำเต็มที่ก็ถูกกล่าวหาว่าไปกลั่นแกล้ง ทำให้เดือดร้อน แต่ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้รับคำสั่งที่ชัดเจนว่าต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาด ซึ่งถือเป็นการวัดประสิทธิภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย