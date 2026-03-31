"ยศชนัน" ดีใจหลังได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรองนายกฯ และ รมว.อว.

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับความไว้วางใจ และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
นายยศชนัน กล่าวว่า ตำแหน่งมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งในฐานะที่ดูแลเรื่องนวัตกรรมและอุดมศึกษาต่างๆ หลายเรื่องได้พูดคุยไปแล้ว ทั้งเรื่องวิกฤตพลังงาน และพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล และอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ เพื่อแปลงโซลาร์ต่างๆ มาใช้แทนน้ำมัน รวมถึงทำเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ขณะนี้ภาคเหนือกำลังได้รับความเดือดร้อน เช่นเดียวกับปัญหาไฟป่าที่ต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งต้องระดมความรู้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า รัฐบาลไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนเลย ได้วางแผนการทำงานไว้อย่างไรบ้าง ในฐานะที่พรรคเพื่อไทยดูแลด้านสังคม นายยศชนัน กล่าวว่า จะต้องดูแลตั้งแต่กลุ่มเปราะบาง เด็ก การศึกษา สังคม และผู้สูงอายุ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าไว้พอสมควร จึงพร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงาน โดยใน 1 เดือนแรกจะทำเรื่องสำคัญ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแผนงานระยะยาว 1 ปี รวมถึงสิ่งที่เป็นความหวังในระยะ 2 ปี และ 4 ปี และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ไม่สามารถทำเองได้ ซึ่งจากการพูดคุยกับประธานสภาผู้แทนราษฎร บอกว่า ปัจจุบัน ช่องว่างระหว่างพรรคการเมืองเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ ต้องทำให้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน กลไกการทำงานต้องเป็นไปตามกลไกของสภาฯ ส่วนกลไกการบริหารจะต้องมารวมกัน
นายยศชนัน ยังกล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนว่า มี 2 เรื่อง คือ ในส่วนของอุดมศึกษา จะเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเตรียมทักษะของคนให้มีความพร้อม และส่วนที่ 2 เป็นการวางโครงสร้างระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งไม่ได้สามารถทำเฉพาะกระทรวงอุดมศึกษาฯ เช่น ดูงบประมาณของกระทรวงการคลัง จึงต้องทำงานร่วมกันในทุกมิติ เพราะเรื่องปากท้องเป็นมิติของการศึกษาและการพัฒนาคนร่วมด้วย