นายกฯ เข้าทำเนียบฯ ปัดตอบนำ ครม.เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์วันไหน

เมื่อเวลา 09.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการให้ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าจะนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณวันไหน นายกรัฐมนตรีเพียงหันมายิ้มให้สื่อมวลชน แต่ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
สำหรับวาระงานในวันนี้ นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับ Mr. Brad Smith รองประธานและประธานกรรมการ บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และ คณะ ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า
จากนั้น เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเชิงรุก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี