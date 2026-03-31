กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'ดี' ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 18.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 27 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 25.2 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหลักสี่ 24.7 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองจอก 23.9 มคก./ลบ.ม.
5. เขตจตุจักร 23.7 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางคอแหลม 23.5 มคก./ลบ.ม.
7. เขตคลองสามวา 23.5 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางนา 22.7 มคก./ลบ.ม.
9. เขตดอนเมือง 22.4 มคก./ลบ.ม.
10. เขตวังทองหลาง 22.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตสาทร 22 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางขุนเทียน 22 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 18 - 24.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 16.6 - 27 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 13.6 - 22.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 14 - 23.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 13.2 - 21.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 14.7 - 22 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี