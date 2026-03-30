รมว.ยธ.ตรวจโรงกลั่นน้ำมัน IRPC ที่ระยอง ไม่พบการผลิตน้ำมันส่งคู่ค้าผิดปกติ

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงกลั่นน้ำมันของ บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ระยอง ติดตามสถานการณ์การกลั่นน้ำมันของบริษัทในช่วงวิกฤตขาดแคลนที่ผ่านมา โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ และมีนายเลอศักดิ์ ทองร่วง รอง กก. ผจก.ใหญ่ บ.ไออาร์พีซีฯ รายงานสถานการณ์การกลั่นน้ำมันของบริษัทให้รับทราบ ก่อนที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมท่าเรือขนถ่ายน้ำมันของบริษัท
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การเดินทางมาดังกล่าว เป็นการมาตรวจเยี่ยมรับฟังข้อมูลของบริษัท เพื่อนำระบบการบริหารจัดการไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำมัน ซึ่งจากการรับฟังรายงานของบริษัท และสอบถามข้อสงสัยให้ข้อมูลที่เหตุและผล ไม่พบความผิดปกติการผลิตส่งคู่ค้าแต่อย่างใด
