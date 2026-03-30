ข่าวจริง! พบน้ำมันดีเซล 85,000 ลิตร ไม่ทราบแหล่งที่มาในเขตสัตหีบ

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง มีการตรวจพบน้ำมันดีเซล 85,000 ลิตร ไม่ทราบแหล่งที่มาในเขตสัตหีบ จ.ชลบุรี นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมสรรพสามิต พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กรณีการจับกุมน้ำมันดีเซลในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นปฏิบัติการของ กรมสรรพสามิต ที่บูรณาการร่วมกับ กองทัพเรือ และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าตรวจสอบเรือต้องสงสัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 หลังได้รับเบาะแสการลักลอบขนน้ำมันผิดกฎหมาย โดยพบของเหลวลักษณะคล้ายน้ำมันดีเซลภายในเรือ และไม่สามารถแสดงเอกสารระบุแหล่งที่มาของน้ำมันได้
จากการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่า เป็นน้ำมันดีเซลจริง ปริมาณประมาณ 85,000 ลิตร เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเรียกเก็บค่าปรับรวมกว่า 3.85 ล้านบาท และยึดของกลางไว้ตรวจสอบเพิ่มเติม สะท้อนถึงความเข้มงวดของภาครัฐในการปราบปรามการลักลอบด้านพลังงานและการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อรักษาความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
