พณ.ตรวจความพร้อมห้างโมเดิร์นเทรด ร่วมโครงการไทยช่วยไทย ลดภาระลดค่าครองชีพ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (30 มี.ค.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของห้างโมเดิร์นเทรด ที่เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชน บรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค เข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ’ กว่า 19 ราย โดยนำสินค้ากลุ่ม House Brand และกลุ่มแบรนด์ทางเลือก (Second-tier Brand) มาจำหน่ายในราคาพิเศษเฉลี่ย 25 - 58 เปอร์เซ็นต์ รวมกว่า 1,000 รายการ เช่น สินค้าอุปโภค : สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟันฯ และ สินค้าบริโภค : ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋องฯ โดยโครงการฯ จะเริ่มเปิดจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป