ทอ.ร่วมพิธีอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์" ณ วัดปทุมวนาราม

พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คุณอภิษฎา คันธา นายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองทัพอากาศ รวมถึงญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สืบเนื่องจาก กองทัพอากาศดำเนินโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3 บริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการสร้างตั้งแต่บัดนี้ จนถึงประมาณกลางปี 2571 ในการนี้ กองทัพอากาศ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ฯ ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดปทุมวนาราม นำมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศรวม 2 วาระ ก่อนกระทำพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฯ ที่กำลังดำเนินการจัดสร้างต่อไป โดยกองทัพอากาศ ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม พระบรมสารีริกธาตุพระโคตมะพระพุทธเจ้าพระอรหันตธาตุในยุคพุทธกาล และพระอัฐิธาตุพระวิปัสสนาจารย์ในสาย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จากวัดปทุมวนาราม นับเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา จนมาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2569 นับเป็นเวลาครบ 1 ปี กองทัพอากาศได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ประธานอำนวยการโครงการ พระเทพดิลก รองประธานอำนวยการ พระธรรมวัชรญาณวิศิษฏ์ ประธานดำเนินการ และคณะสงฆ์วัดปทุมวนารามอีกครั้ง ในการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม พร้อมด้วยพุทธปัทมอาสน์ (ดอกบัวทิพย์) พระบรมสารีริกธาตุพระกกุสันธะพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุพระโกนาคมนะพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุพระกัสสปะพุทธเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุพระโคตมะ พุทธเจ้า น้อมเกล้า ถวายพระราชกุศล เพิ่มพูน พระบุญญาบารมี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จธรรมิกราช เจ้าจอมทัพไทย โดยมีพระครูวิสุทธิวรคุณ กรรมการและเลขานุการโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
ผู้ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบดูแล พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระอัฐิธาตุ ในโครงการสืบสานมรดกธรรมแห่งพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุบูรพาจาจารย์วัดป่ากัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก เป็นผู้ดำเนินการ
