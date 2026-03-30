หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +2.57 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 57,708.29 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (30 มี.ค.) ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,449.62 จุด ปรับขึ้น 2.57 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.18 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 57,708.29 ล้านบาท