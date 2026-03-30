สปสช.ห่วงสุขภาพ ปชช.จากวิกฤตฝุ่นพิษเชียงใหม่ หนุนอุปกรณ์ป้องกันดูแลกลุ่มเสี่ยง

นพ.ดุสิต ชำชัยภูมิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่นสูงเป็นอันดับต้นของโลก รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ว่า สปสช. มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่มีปัจจัยด้านสภาพอากาศ ทั้งกระแสลม หรือฝนที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ ประกอบกับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง ที่ส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการเร่งลดผลกระทบด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำโครงการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหน้ากากป้องกัน PM2.5 ให้กับกลุ่มเสี่ยง การสนับสนุนอุปกรณ์หรือพื้นที่ปลอดฝุ่นในชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง
