ทร.รับมอบ "เรือหลวงสุริยะ" ลำใหม่ เข้าประจำการ ไว้ช่วยผู้ประสบภัยทางทะเล

วันนี้ (30 มี.ค.) กองทัพเรือ ร่วมกับบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีรับมอบ เรือหลวง (ร.ล.) สุริยะ (ลำใหม่) ซึ่งเป็นเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ของกองทัพเรือ ที่ท่าป้อมเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ โดยมี พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
สำหรับเรือหลวงสุริยะ หมายเลข 822 เป็นเรือสำรวจข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ เข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ส่งกำลังบำรุงให้หน่วยที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล หรือในทะเล เพื่อให้กองทัพเรือยังคงมีขีดความสามารถในการตรวจซ่อมเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย สนับสนุนการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล หรือในทะเลและสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอได้ตามความเหมาะ
