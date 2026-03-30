Apple เตรียมเปิดให้ลงโฆษณาบน Apple Maps ได้เป็นครั้งแรกปลายฤดูร้อนนี้

แอปเปิล (Apple) ยักษ์ใหญ่ไอทีระดับโลก ประกาศเตรียมเปิดทางให้ผู้ประกอบการสามารถลงโฆษณาบนแอปพลิเคชันนำทางอย่าง Apple Maps ได้เป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มดีเดย์ในช่วงปลายฤดูร้อนปี 2569 นี้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาก่อนเป็นแห่งแรก
แอปเปิล ระบุว่า โฆษณาจะเปิดกว้างให้ธุรกิจทุกขนาดที่มีหน้าร้านจริงและลงทะเบียนข้อมูลธุรกิจไว้ในระบบอยู่แล้ว สามารถเข้ามาซื้อพื้นที่โฆษณาได้ โดยผู้ใช้งานจะเห็นโฆษณาปรากฏขึ้นเคียงข้างกับผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ “Apple Business” รูปแบบใหม่ ที่รวมทั้งระบบอีเมล ปฏิทิน และเครื่องมือจัดการอุปกรณ์ของพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
