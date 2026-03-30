เชียงใหม่วิกฤต! คุณภาพอากาศครองแชมป์ยอดแย่ของโลก ควันขาวปกคลุมทั่วเมือง

เว็บไซต์ iqair รายงานดัชนีคุณภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้ (30 มี.ค.) ว่า ช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. คุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่แย่ที่สุด ยังครองอันดับหนึ่งของโลก แบบต่อเนื่อง วัดได้ที่ 247 US AQI⁺ อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ สภาพท้องฟ้าในหลายอำเภอยังเป็นเมืองในหมอก ซึ่งถูกหมอกควันจากไฟป่าที่มีการเผาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา มีจุดความร้อนมากถึง 787 จุด สร้างสถิติใหม่ โดยพื้นที่อำเภอเชียงดาว ครองแชมป์การเผามากถึง 147 จุด รองลงมาอำเภอสะเมิง 100 จุด พร้าว 50 จุด ฮอด 50 จุด จนเป็นควันขาวลอยมาปกคุมทั่วตัวเมือง
รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค หัวหน้าหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า จากการศึกษาของหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤต และภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ และคณะ พบว่า ช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ในระดับสูง จะพบการเพิ่มขึ้นของภาวะกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้
