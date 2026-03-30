ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมที่ดินใช้ไลน์ @กองคลัง ขอข้อมูลประชาชน ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรมที่ดินใช้บัญชีไลน์ชื่อ @กองคลัง ติดต่อประชาชนนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมที่ดิน ยืนยันว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ซึ่งมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และหลอกขอข้อมูลต่าง ๆ ของประชาชนผ่านไลน์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ หรือขอข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผ่านแชต หรือโซเชียลมีเดียใด ๆ ทั้งสิ้น ขอประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
ทั้งนี้ หากพบพฤติกรรมต้องสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงกับสำนักงานที่ดินในพื้นที่ หรือ กรมที่ดิน โทร 0 2141 5555
