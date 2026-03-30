กพท.เผยสายการบินตะวันออกกลางเปิดบริการแล้วบางเส้นทาง แนะช่วงสงกรานต์วางแผนให้ดี

วันนี้ (30 มี.ค.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า สายการบินในภูมิภาคตะวันออกกลาง เริ่มกลับมาให้บริการในบางเส้นทางอย่างจำกัด โดยสายการบินที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลับมาให้บริการบางเที่ยวบิน ขณะที่บางประเทศซึ่งยังมีข้อจำกัดด้านการใช้น่านฟ้า เช่น บาห์เรน และคูเวต ได้มีการปรับใช้ประเทศใกล้เคียงเป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราว และทยอยกลับมาให้บริการในลักษณะจำกัด
อย่างไรก็ตาม กพท.แนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางผ่านภูมิภาคดังกล่าว ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อจำกัด เงื่อนไขการเดินทาง และสถานะเที่ยวบินก่อนวางแผนการเดินทาง โดยในกรณีที่มีความจำเป็น อาจพิจารณาเลือกใช้เที่ยวบินตรง หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อให้ได้ทางเลือกด้านราคา และระยะเวลาเดินทางที่เหมาะสม
ส่วนของการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น กพท. ได้ประสานความร่วมมือกับสายการบิน และหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเดือนเมษายน 2569 โดยมุ่งให้การให้บริการเป็นไปอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตรวจสอบราคาบัตรโดยสารจากหลายช่องทาง และพิจารณาทางเลือกเพิ่มเติม เช่น การใช้สนามบินใกล้เคียง หรือเลือกช่วงเวลาเดินทางที่ไม่ใช่วันแรก หรือวันสุดท้ายของวันหยุดยาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในด้านสิทธิผู้โดยสาร กพท. ขอแนะนำให้ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางของสายการบินโดยตรง ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการกำกับดูแลด้านราคา และช่วยให้สายการบินสามารถติดต่อผู้โดยสารได้โดยตรงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งนี้ หากผู้โดยสารพบปัญหาหรือไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ สามารถร้องเรียนได้ที่ complaint.caat.or.th โดย CAAT จะนำข้อมูลไปติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม กพท.แนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางผ่านภูมิภาคดังกล่าว ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อจำกัด เงื่อนไขการเดินทาง และสถานะเที่ยวบินก่อนวางแผนการเดินทาง โดยในกรณีที่มีความจำเป็น อาจพิจารณาเลือกใช้เที่ยวบินตรง หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อให้ได้ทางเลือกด้านราคา และระยะเวลาเดินทางที่เหมาะสม
ส่วนของการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น กพท. ได้ประสานความร่วมมือกับสายการบิน และหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเดือนเมษายน 2569 โดยมุ่งให้การให้บริการเป็นไปอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตรวจสอบราคาบัตรโดยสารจากหลายช่องทาง และพิจารณาทางเลือกเพิ่มเติม เช่น การใช้สนามบินใกล้เคียง หรือเลือกช่วงเวลาเดินทางที่ไม่ใช่วันแรก หรือวันสุดท้ายของวันหยุดยาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในด้านสิทธิผู้โดยสาร กพท. ขอแนะนำให้ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางของสายการบินโดยตรง ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการกำกับดูแลด้านราคา และช่วยให้สายการบินสามารถติดต่อผู้โดยสารได้โดยตรงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งนี้ หากผู้โดยสารพบปัญหาหรือไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ สามารถร้องเรียนได้ที่ complaint.caat.or.th โดย CAAT จะนำข้อมูลไปติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง