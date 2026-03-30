ราคาทองครั้งที่ 13 ขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 12.13 น. (ครั้งที่ 13) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ 69,900.00 บาท ขายออก 70,100.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 68,508.04 บาท ขายออก 70,900.00 บาท